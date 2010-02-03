Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 225
Alisa und Christian wollen die Schönheit des Regenbogenfundortes bewahren und das Grundstück um die Quelle kaufen. Doch kurz bevor es zum Kauf kommt, tappt Alisa in eine Falle. Betty fühlt sich von Pauls Kinderwunsch völlig überfordert, hat aber auch Angst, dass Paul sich von ihr trennen könnte, wenn sie ihm ihre Ängste gesteht. Dana macht Oskar klar, dass sie die Scheidung eingereicht hat und ihr Kind allein großziehen will. Doch Oskar durchschaut sie und sät Zweifel, ob ihre Beziehung zu Jonas von Dauer sein kann. Gudrun findet Connys Buch so gut, dass sie ihr rät, es zu veröffentlichen. Conny befürchtet aber, Robert damit zu verletzen. Und dann ist das Buch plötzlich verschwunden.
