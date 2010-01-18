Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 213
Folge vom 18.01.2010
Die Nachricht, dass Oskar für Ludwigs Tod verantwortlich sein könnte, versetzt alle Castellhoffs in Trauer und Wut. Als Oskar sich nachts aus seinem Versteck schleicht, läuft er dem aufgebrachten Christian direkt vors Auto. Alisa macht sich Sorgen um Christian. Um einen erneuten Streit zu vermeiden, verschweigt sie ihm Olivers Anwesenheit in ihrem Atelier. Als Christian davon erfährt, unterstellt er Alisa ein Verhältnis mit Oliver. Dana glaubt, dass sie da am sichersten vor Oskar ist, wo dieser sie am wenigsten vermutet - in Connys Haus. Dana ahnt nicht, wie nahe sie Oskar dort tatsächlich ist.
