Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 213

TelenovelaStaffel 15Folge 3vom 18.01.2010
Folge 213

Folge 213Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 213

43 Min.Folge vom 18.01.2010Ab 6

Die Nachricht, dass Oskar für Ludwigs Tod verantwortlich sein könnte, versetzt alle Castellhoffs in Trauer und Wut. Als Oskar sich nachts aus seinem Versteck schleicht, läuft er dem aufgebrachten Christian direkt vors Auto. Alisa macht sich Sorgen um Christian. Um einen erneuten Streit zu vermeiden, verschweigt sie ihm Olivers Anwesenheit in ihrem Atelier. Als Christian davon erfährt, unterstellt er Alisa ein Verhältnis mit Oliver. Dana glaubt, dass sie da am sichersten vor Oskar ist, wo dieser sie am wenigsten vermutet - in Connys Haus. Dana ahnt nicht, wie nahe sie Oskar dort tatsächlich ist.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen