Das ist Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Das ist Liebe auf den ersten Blick
47 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6
In der ersten Folge der 6. Staffel wagen vier außergewöhnliche Persönlichkeiten den Schritt in die Öffentlichkeit, um endlich den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Industriereiniger Manuel, Pensionistin Margarita, Büroangestellter Fritz und Assistentin Rena machen sich auf die Suche und hoffen, dass sich jemand bei ihnen meldet.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick