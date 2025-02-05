Da ist ein Feuer, das ewig brenntJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 5: Da ist ein Feuer, das ewig brennt
47 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 6
In Folge 5 des ATV-Singleformats „Alles Liebe“ präsentieren sich wieder vier KandidatInnen und hoffen, auf diesem Weg ihre große Liebe zu finden. Die 64-jährige Ulrike, der 68-jährige Helmut, die 62-jährige Lieselotte und der 44-jährige Martin wagen den Schritt in die Öffentlichkeit.
