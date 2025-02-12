Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles Liebe

Ein Stern, der deinen Namen trägt

ATVStaffel 6Folge 6vom 12.02.2025
Ein Stern, der deinen Namen trägt

Alles Liebe

Folge 6: Ein Stern, der deinen Namen trägt

49 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 6

Auch in der letzten Folge der Staffel begeben sich wieder vier hoffnungsvolle Singles auf die Suche nach dem großen Liebesglück. Büroangestellte Tina, LKW-Fahrer Andreas, Pensionistin Sigrid und Gemeindearbeiter Tobias – diese vier KandidatInnen hoffen darauf, dass sich jemand bei ihnen meldet.

Alles Liebe
ATV
Alles Liebe

Alles Liebe

