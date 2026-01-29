Amore unter Palmen
Folge 2: Episode 2
48 Min.Ab 12
Für Lydia und Eva aus Salzburg geht es in die Karibik auf die Trauminsel Jamaika. Lydias Nervosität steigt, denn gleich wird sie ihren Onlinefreund zum ersten Mal persönlich treffen. Harry hingegen reist nach Tansania, um dort eine ganz besondere Frau näher kennenzulernen. Und Patricia ist endlich in ihrer neuen Heimat Tunesien angekommen. Gemeinsam mit Ehemann Zied will sie hier ein paar schöne Jahre verbringen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick