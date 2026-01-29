Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Episode 6

ATVStaffel 2Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 6: Episode 6

48 Min.Ab 12

Harry und Anna schwelgen im Liebesglück. Nach einem Fußballspiel am Strand erleben die beiden eine heiße Liebesnacht. Harry will Anna für immer und zückt den Verlobungsring. Ob sie ja sagt? Die gelernte Köchin Andrea aus Innsbruck wohnt inzwischen in Sansibar. Doch lebt sie dort auch gemeinsam mit ihrer Flamme Khamis? Die 66-jährige Wienerin Monika ist schwer verliebt in den 22-jährigen Fariman. Trotzdem scheinen beide nicht glücklich zu sein. Liegt es an dem Altersunterschied?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen