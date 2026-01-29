Amore unter Palmen
Folge 4: Episode 4
48 Min.Ab 12
Lydia besucht ihre Flamme Markel auf Jamaika und lernt sein hauseigenes Musikstudio kennen. Sie hat sich vorgenommen, ihn nach der Zahl seiner Kinder zu fragen. Harry und Anna schwelgen unterdessen im Verliebtsein - doch es gibt erste Differenzen. In Tunesien hat Andrea für ihren Ayman und Zied, den Partner Patricias, eine Sprachlehrerin beauftragt, um beide einen Deutschtest absolvieren zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick