Ancient Aliens - Die Ursprünge

Von Menschen und Göttern

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 12vom 24.12.2025
Folge 12: Von Menschen und Göttern

80 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

In jeder Kultur unserer Erde gibt es Geschichten über Menschen, die Weisheit aus übernatürlichen oder außerweltlichen Quellen erhalten. Die Folge geht den Ursprüngen dieser Erzählungen auf den Grund.

