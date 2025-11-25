Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Die Ursprünge

Übernatürliche Wesen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 25.11.2025
Übernatürliche Wesen

Übernatürliche WesenJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Die Ursprünge

Folge 3: Übernatürliche Wesen

80 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Prä-Astronauten vertreten die Ansicht, dass es sich bei Beschreibungen von Göttern und Sternenwesen um tatsächliche Begegnungen mit außerirdischen Besuchern in der fernen Vergangenheit handeln könnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Die Ursprünge
Kabel Eins Doku
Ancient Aliens - Die Ursprünge

Ancient Aliens - Die Ursprünge

Alle 1 Staffeln und Folgen