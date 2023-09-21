Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Ein dunkles Geheimnis

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 21.09.2023
Ein dunkles Geheimnis

Ein dunkles GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 10: Ein dunkles Geheimnis

43 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12

Während eines Besuchs bei seinem Vater verschwindet der 13-jährige Dylan spurlos. Die Polizei veranlasst eine weitläufige Suche in der Wildnis des Bundesstaates Colorado. Erst drei Jahre später finden Wanderer seine Leiche. Im Verdacht steht der Vater, der seinen Sohn vermutlich für immer zum Schweigen bringen wollte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
Kabel Eins Doku
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen