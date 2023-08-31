Ein Gefallen unter FreundenJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 3: Ein Gefallen unter Freunden
43 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Die Gemeinde Crestview, Florida, ist schockiert: Die 33-jährige Krankenschwester Melissa Howard wurde umgebracht. Die Frau war aufgrund ihrer herzlichen Art bei allen beliebt. Freunde vermuten, dass ihr Ex-Mann hinter der Tat steckt - doch dieser hat ein lupenreines Alibi.
