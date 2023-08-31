Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Ein Gefallen unter Freunden

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 31.08.2023
Ein Gefallen unter Freunden

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 3: Ein Gefallen unter Freunden

43 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12

Die Gemeinde Crestview, Florida, ist schockiert: Die 33-jährige Krankenschwester Melissa Howard wurde umgebracht. Die Frau war aufgrund ihrer herzlichen Art bei allen beliebt. Freunde vermuten, dass ihr Ex-Mann hinter der Tat steckt - doch dieser hat ein lupenreines Alibi.

Angeklagt: Mörder vor Gericht
Kabel Eins Doku
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

