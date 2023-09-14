Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Fahrt in den Tod

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 14.09.2023
Fahrt in den Tod

43 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12

Der beliebten Studentin Samantha Josephson winkt eine glänzende Karriere als Juristin. Nach einer Nacht mit Freunden in einer Bar, verschwindet die junge Frau und wird keine 24 Stunden später tot aufgefunden - ihr Körper übersät mit Stichwunden. Die Spur führt zu der letzten Person, die sie lebend sah: ihr Uber-Fahrer.

Kabel Eins Doku
