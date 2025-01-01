Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 38
23 Min.Ab 12

Anna versucht sich mit Jonas' Entschluss, sie frei zu geben, zu arrangieren. Je mehr sie versucht, sich gedanklich und emotional auf die Hochzeit mit Alexander einzustimmen, umso weniger will ihr dies gelingen. Wie wird sie sich entscheiden? Jonas ist nach dem Gespräch mit Anna völlig aufgewühlt. Er unternimmt letzte Schritte für seine Auswanderung. Kann ihn Natascha zum Bleiben überreden?

