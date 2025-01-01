Anna und die Liebe
Folge 38: Episode 38
23 Min.Ab 12
Anna versucht sich mit Jonas' Entschluss, sie frei zu geben, zu arrangieren. Je mehr sie versucht, sich gedanklich und emotional auf die Hochzeit mit Alexander einzustimmen, umso weniger will ihr dies gelingen. Wie wird sie sich entscheiden? Jonas ist nach dem Gespräch mit Anna völlig aufgewühlt. Er unternimmt letzte Schritte für seine Auswanderung. Kann ihn Natascha zum Bleiben überreden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick