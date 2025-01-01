Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 5

SAT.1Staffel 2Folge 5
Episode 5

Folge 5: Episode 5

22 Min.Ab 12

Anna rettet Katja in letzter Minute vor dem Ertrinken. Doch ihre Sorge gilt vor allem Jonas, den die Ereignisse der letzten Zeit deutlich mitgenommen haben. Katjas Betrug, Gerrits Anteilsverkauf, der drohende Untergang der Agentur - die Baustellen in Jonas' Leben sind zahlreich. Als Anna eine Möglichkeit sieht, Jonas zu helfen, greift sie beherzt zu - ohne sich vorher mit Alexander abzusprechen.

SAT.1
