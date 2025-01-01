Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 8

SAT.1Staffel 2Folge 8
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 8: Episode 8

22 Min.Ab 12

Anna und Alexander sind betroffen, als sie erfahren, dass Gerrit sich über die Darcys als zweiter Geschäftsführer installiert hat. Wütend müssen sie hinnehmen, dass Gerrit sich auch in ihre Metzi-Kampagne einmischt. Als Jonas Anna gegenüber andeutet, dass er über einen Ausstieg bei Broda & Broda nachdenkt, bietet sie ihm an, bei Oktopus einzusteigen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen