Anna und die Liebe
Folge 6: Episode 6
23 Min.Ab 12
Anna unterbreitet Jonas ein Angebot: Sie und Alexander wollen Gerrits Anteile kaufen und die Firma so vor dem Verkauf an einen Unbekannten retten. Jonas ist begeistert, und auch Natascha kann Anna überzeugen. Ihrem Einstieg bei Broda & Broda steht also nichts mehr im Wege. Somit würde ein Traum in Erfüllung gehen. Doch Gerrit hält nichts von dem Angebot, er hat andere Pläne.
