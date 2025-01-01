Anna und die Liebe
Folge 43: Episode 43
23 Min.Ab 12
Alexander will die Zusammenarbeit mit Anna beenden. Diese Neuigkeit gepaart mit wütenden Vorwürfen machen ihr bewusst, was sie Alexander angetan haben muss. Sie läuft weinend vor einen LKW ... Mia hilft der Liebe von Jonas und Anna auf die Sprünge, indem sie ihm kurz vor seine Abreise detaillierte Informationen über ihre Trennung zukommen lässt. Wird er bleiben?
