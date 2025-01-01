Anna und die Liebe
Folge 35: Episode 35
23 Min.Ab 12
Nina nimmt sich fest vor, sich voll und ganz auf Jojo einzulassen und Luca zu vergessen. Als sie bei Lanford einen großen Blumenstrauß erhält, ist sie sicher, dass er von Luca kommt. Wutentbrannt redet sie ihm ins Gewissen und muss wenig später peinlich berührt feststellen, dass die Blumen in Wirklichkeit von Jojo stammen. Wohl oder übel muss sie Luca um Verzeihung bitten.
