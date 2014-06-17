Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 76

SAT.1Staffel 5Folge 76vom 17.06.2014
Episode 76

Folge 76: Episode 76

23 Min.Folge vom 17.06.2014Ab 12

Enrique ist ratlos und eifersüchtig. Paloma sagt ein gemeinsames Mittagessen ab, um ihre Mittagspause mit Chris in der Ego Bar zu verbringen. Seine Angst, sie zu verlieren, wird immer größer. Als Paloma ihn schließlich mit einer leidenschaftlichen Flamenco-Performance und einem impulsiven Heiratsantrag überrascht, stößt er sie in seiner Panik, irgendwann von ihr verlassen zu werden, heftig zurück.

SAT.1
