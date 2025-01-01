Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 86

SAT.1Staffel 5Folge 86
Episode 86

Episode 86Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 86: Episode 86

23 Min.Ab 12

Nina schafft es, Carlas Zweifel aus dem Weg zu räumen, und schließlich stimmt Carla Ninas Vorschlag zu, wieder heimlich als Designerin für Lanford zu arbeiten. Was Carla zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht weiß: Luca ist bereits dabei, einen anderen Designer für die Luxurykollektion zu verpflichten. Kommt Carla aus der Nummer wieder heraus, ohne Luca ihren Deal mit Nina beichten zu müssen?

