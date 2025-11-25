Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 20: Tote Meerjungfrau
40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Haben Atomkraftwerke eine magische Anziehungskraft auf Ufos? Und wenn ja, müssen wir uns darüber Sorgen machen? Außerdem: Um welche Kreatur handelt es sich bei dem Wasserbewohner mit leuchtenden Augen, der einem Motorboot hinterherjagt?
