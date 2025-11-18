Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Versteinerte Tiere

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 14vom 18.11.2025
Folge 14: Versteinerte Tiere

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Was bedeuten die seltsamen Lichter, die regelmäßig über dem Brown Mountain in North Carolina gesichtet werden? Und: Ein Mann in Australien stolpert über ein merkwürdiges Wesen am Straßenrand. Könnte es sich um einen Außerirdischen handeln?

Kabel Eins Doku
