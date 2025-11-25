Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 19: Das Geisterkind
40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Zeigt dieses Video aus einer heimischen Überwachungskamera, dass Aliens unsere technischen Geräte manipulieren? Die Aufzeichnungen eines Friedhofbesuchers in Savannah sorgen für Gänsehaut, als der Geist eines Kindes durch das Bild zu laufen scheint.
