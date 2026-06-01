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Außer Kontrolle

Außer Kontrolle: Pinatubo - Der Killer-Vulkan

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 15vom 19.06.2026
Außer Kontrolle: Pinatubo - Der Killer-Vulkan

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Außer Kontrolle

Folge 15: Außer Kontrolle: Pinatubo - Der Killer-Vulkan

53 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Am 15. Juni 1991 ereignet sich auf den Philippinen einer der verheerendsten Vulkanausbrüche der Geschichte. Von den Wissenschaftlern als schlafender Vulkan eingeschätzt, explodiert der Mount Pinatubo mit extremer Wucht. Hunderte Menschen kommen ums Leben, tausende verlieren ihre Lebensgrundlage.

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