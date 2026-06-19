Außer Kontrolle: Boeing: Die Katastrophen-SerieJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 17: Außer Kontrolle: Boeing: Die Katastrophen-Serie
58 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Im Verlauf von fünf Jahren schreibt der Flugzeughersteller Boeing traurige Geschichte: Zwischen 2018 und 2022 gehen Flugzeuge in Flammen auf und stürzen ab. Was führte zu den tragischen Unfällen in dem vermeintlich sichersten Fortbewegungsmittel der Welt?
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