Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 1: Episode 1
44 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
In Westaustralien riskieren drei Teams kompromissloser Goldsucher ihre Träume und ihre Zukunft im Kampf um den ultimativen goldenen Lohn. Die "Gold Gypsies" Christine und Greg Clark kämpfen darum, ihr Saisonziel von 80 Unzen Gold zu erreichen. Sie haben ihr Zuhause und ihre Karrieren hinter sich gelassen, um australisches Gold zu jagen.
