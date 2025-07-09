Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 6

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 09.07.2025
Kellie Carter und Henri Chassaing kämpfen ums Überleben. Goldräuber machen Jagd auf sie, während eine lähmende Durststrecke ihre Nerven strapaziert. Die Dirt Dogs stehen vor einer schweren Entscheidung: Neues Land erschließen oder aufgeben? Unterdessen wittern die Gold-Gypsies ihre Chance und folgen einer heißen Spur zum Gold. Wird sich ihr Risiko auszahlen?

