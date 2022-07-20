Zum Inhalt springenBarrierefrei
Balls - für Geld mache ich alles

Chips vom Sperrmüll-Sofa essen & Als Funkenmariechen Kölsch exen

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 20.07.2022
46 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 16

Wie weit gehen die Kandidat:innen dieses Mal für Geld? Essen sie Chips von einem Sperrmüllsofa? Wie viele Synonyme fallen ihnen für das Wort "poppen" ein und werden sie diese auch auf nackte Haut malen? Und schafft es ein Kandidat, als Funkenmariechen verkleidet 5 Kölsch zu exen und danach 5 Tischraketen mit den Füßen anzuzünden?

