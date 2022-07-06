Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 06.07.2022
46 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 16

In dieser Folge warten auf die Kandidat:innen wieder knallharte Challenges. Ein Kandidat muss zum Beispiel einen Tanz mit drei lebenden Schlangen aufführen, ein anderer eine Minute mit gefrorenen Klamotten in einer Kühltruhe ausharren und eine andere Kandidatin soll Sahne von den Nippeln eines Fremdes naschen und ihm die Hornhaut von den Füßen hobeln. Wer zieht die Challenges durch und wer geht ohne Geld nach Hause?

