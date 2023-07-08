Wettlauf mit der Zeit (2)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Wettlauf mit der Zeit (2)
41 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 12
Hobie, seine Mutter Gayle und ihr zukünftiger Mann Ken sind mit einem Jet ins Meer gestürzt und unter Wasser eingeschlossen. Nach langer Suche entdecken Mitch und Stephanie die Unglücksstelle. Vergeblich versucht Hobie, seiner Mutter beizustehen, die droht, bewusstlos zu werden. Ken rührt unterdessen keinen Finger, um seiner angeblich so geliebten Gayle zu helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick