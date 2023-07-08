Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Wettlauf mit der Zeit (2)

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 08.07.2023
Wettlauf mit der Zeit (2)

Wettlauf mit der Zeit (2)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 2: Wettlauf mit der Zeit (2)

41 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 12

Hobie, seine Mutter Gayle und ihr zukünftiger Mann Ken sind mit einem Jet ins Meer gestürzt und unter Wasser eingeschlossen. Nach langer Suche entdecken Mitch und Stephanie die Unglücksstelle. Vergeblich versucht Hobie, seiner Mutter beizustehen, die droht, bewusstlos zu werden. Ken rührt unterdessen keinen Finger, um seiner angeblich so geliebten Gayle zu helfen ...

