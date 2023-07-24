Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Spuk im Hotel (2)
39 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 12
Nachdem Mitch und sein durch einen Herzanfall geschwächter Bruder Buzzy nach einem Segelunfall bereits die ganze Nacht im Pazifik treiben, gelingt es Stephanie und C. J. im Morgengrauen, die beiden mit der Scarab zu retten. C. J. hilft Keith Travis bei einer Rettungsaktion, bei der ein gestrandeter Delphin geborgen wird ... Als der Geist, der in ihrem Hotel "spukt", für Summer immer realer wird, beschließt sie, mehr über ihn in Erfahrung zu bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick