Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Spuk im Hotel (2)

SAT.1Staffel 4Folge 15vom 24.07.2023
Folge 15: Spuk im Hotel (2)

39 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 12

Nachdem Mitch und sein durch einen Herzanfall geschwächter Bruder Buzzy nach einem Segelunfall bereits die ganze Nacht im Pazifik treiben, gelingt es Stephanie und C. J. im Morgengrauen, die beiden mit der Scarab zu retten. C. J. hilft Keith Travis bei einer Rettungsaktion, bei der ein gestrandeter Delphin geborgen wird ... Als der Geist, der in ihrem Hotel "spukt", für Summer immer realer wird, beschließt sie, mehr über ihn in Erfahrung zu bringen ...

SAT.1
