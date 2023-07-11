Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

In den Fängen des Bösen (1)

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 11.07.2023
In den Fängen des Bösen (1)

In den Fängen des Bösen (1)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 6: In den Fängen des Bösen (1)

41 Min.Folge vom 11.07.2023Ab 12

Mitch fällt auf eine bildschöne Frau herein. Die zwingt ihn mit Waffengewalt an Bord eines Fischkutters. Hier wird Mitch von Sträfling Harris Brady erwartet. Brady wurde bei seiner Flucht aus dem Gefängnis schwer verwundet. Mitch soll ihm helfen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen