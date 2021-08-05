Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 05.08.2021
120 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12

Sieben Schönheiten werfen ihre Komfortzone über Bord, um sich mitten im Mittelmeer einem ganz besonderen Welten-Clash zu stellen. Für die selbstbewussten Beautys heißt es dann: Nerd-Partner finden, zusammenraufen und sich voll in den sechswöchigen #BeautyNerd-Pärchen-Crashkurs stürzen. Doch schon in der ersten Folge gibt es Grund für Eifersucht: Überraschend zieht eine zusätzliche, extrovertierte Schönheit in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein!

