Beauty & The Nerd
Folge 3: Gruppenkuscheln & Eifersucht: Die Emotionen sprudeln über
99 Min.Folge vom 13.07.2023
Während Pink-Nerdin Alex und Anime-Nerd Mike sich einander annähern, hoffen die zurückgelassenen Beautys Brenda und Chris, dass die Turtelei das eigene Team nicht schwächt. Fantasy-Nerd Dominik kämpft mit Selbstzweifeln – genauso wie Beverly. Walentina teilt mal wieder aus. Ziel ihrer Schimpftirade ist ausgerechnet ihr Teampartner, Cosplay-Nerd Marco.
