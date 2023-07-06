Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty & The Nerd

Neue Konkurrenz! Pink-Nerdin Alex und Beauty-Mann Chris mischen die Villa auf

ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 06.07.2023
Neue Konkurrenz! Pink-Nerdin Alex und Beauty-Mann Chris mischen die Villa auf

102 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12

Es wird heiß - und hitzig. Bühnenkünstlerin Setty präsentiert ihren Mitbewohner:innen eine Burlesque-Show. Die Vorführung entwickelt sich zu einer wilden Party. Und diese Party endet für Fantasy-Nerd Dominik mit einem besonderen Kuss - seinem allerersten! Content Creatorin Walentina lässt sich von der heiteren Stimmung nicht anstecken. Sie teilt weiter gegen ihre Mitbewohnerinnen aus. Für frischen Wind in der #BeautyNerd-WG sorgen Beauty-Mann Chris und Pink-Nerdin Alex.

