Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Küss den Frosch: Traummann oder doch ein Flop?

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 15.02.2024
Folge 2: Küss den Frosch: Traummann oder doch ein Flop?

28 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12

In "Forsthaus Rampensau Germany" knisterte es bereits zwischen Reality-Queen Gina-Lisa-Lohfink und Diogo Sangre gewaltig. Wie geht die Turtelei der beiden jetzt außerhalb der österreichischen Alpen weiter? Liebevoll organisiert Gina-Lisa eine Überraschungsparty für Diogo. Doch die Euphorie hält nicht lange an. Ist er wirklich der richtige Mann für ihr Vorhaben "Hochzeit in 90 Tagen"?

