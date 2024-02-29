Gina-Lisa sorgt für klare Verhältnisse: Flocke und Stephie erfahren voneinanderJetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 5: Gina-Lisa sorgt für klare Verhältnisse: Flocke und Stephie erfahren voneinander
30 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Das Liebeswirrwarr geht weiter und mittendrin Gina-Lisa. Vor ihr steht ein großer Berg an Beichten. Flocke erfährt, dass sich Gina-Lisa noch mit einer weiteren Person datet. Diese Offenbarung macht ihn sauer und er zieht sich erstmals zurück. Wie wird Stephie reagieren, wenn sie von Gina-Lisas Hochzeitsplänen und ihrem vermeintlichen Konkurrenten erfährt? Verbaut sich Gina-Lisa mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem "zweigleisig fahren" sämtliche Chancen auf ihr persönliches Happy End?
