ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 22.02.2024
33 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Reality-Queen Gina-Lisa verabschiedet sich von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle und will heiraten. Potenzielle Anwärter gibt es genug, doch passen Flirts aus Reality-Shows und das echte Leben zusammen? Ein klärendes Gespräch zwischen Diogo und Gina-Lisa soll klären, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat. Parallel hat sich Flocke in ihr Herz geschlichen. Nun steht Gina-Lisa zwischen zwei Männern, doch mit wem kann sie sich vorstellen vor den Traualtar zu treten?

