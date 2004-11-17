Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 014
43 Min.Folge vom 17.11.2004Ab 6
Oliver bittet Bianca, ihm Zeit zu gewähren, um seine Beziehung mit Judith fair zu beenden. Notgedrungen enthüllt er auch Matthias, dass er sich in Bianca verliebt hat und sich von Judith trennen möchte. Matthias reagiert zunächst verständnislos, sichert Oliver aber sein Stillschweigen und seinen freundschaftlichen Rat zu. Bianca sagt die Stelle als Assistentin von Ariane ihrer Liebe zu Oliver wegen ab und schlägt Katy als ihren Ersatz vor. Ariane gewährt Katy einen Probenachmittag. Als es Katy dabei gelingt, zwei Sponsoren zu Spendengeldern in Höhe von 20.000 Euro zu überreden, ist ihr der Job sicher.
