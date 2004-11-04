Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 005
Während Katy weiter zwischen Bianca und Oliver intrigiert und dabei versucht, sich an Oliver heranzumachen, verstaucht sich Bärbel den Knöchel und überlässt Bianca ihr Küchenreich. Alexander, der bei seiner Absage für das Familienwochenende in Paris bleibt, gestattet seiner Assistentin und Geliebten Maren, ihn auf die statt dessen angesetzte Geschäftsreise nach Zürich zu begleiten. Ariane lässt daraufhin ihren Frust am Personal aus und bestellt ein besonders kompliziertes Menü. Bianca ist hoffnungslos überfordert. Ihre Rettung kommt in Gestalt von Alexander, der Bianca beschwingt seine Hilfe anbietet und gemeinsam mit ihr ein köstliches Menü zubereitet. Inzwischen bekommt Katy, die in der gemeinsamen Wohnung Biancas Privatsachen durchsucht, unerwarteten Besuch: Viktor, ihr Ex-Lover und Komplize, den sie offiziell für tot erklärt hat, ist zurückgekehrt. Zusammen mit Viktor hatte Katy zuerst die Firma von Biancas Vater betrogen und dann den Brand, für den Bianca verurteilt wurde, gelegt, um Beweise zu vernichten.
