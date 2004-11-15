Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 012

TelenovelaStaffel 1Folge 12vom 15.11.2004
Folge 012

Folge 012Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 12: Folge 012

43 Min.Folge vom 15.11.2004Ab 6

Oliver legt Bianca einen Liebesbrief in die Küche und bringt ihr ein Geschenk in ihre WG. Dort trifft er nur Katy an, die die Gelegenheit nutzt, um Bianca erneut vor Oliver schlecht zu machen. Bianca bittet Oliver zu einem Treffen an die Ruine. Wortlos versinken die beiden in Leidenschaft. Anschließend erklärt Bianca ruhig aber bestimmt, dass Oliver sie zum letzten Mal berühren durfte. Ariane bietet Bianca eine Stelle als ihre persönliche Assistentin zur Unterstützung des Blindenvereins an. Bianca will sich das Angebot in Ruhe überlegen. Katy wird nach wie vor von Viktor bedrängt, der die "geniale Idee" hat, gemeinsam mit Katy als unschlagbares Gaunerpaar die Juwelen der High Society zu stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen