Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 103
Oliver widersetzt sich Alexander und Pascal, die ihn dazu drängen wollen, doch nach Brasilien zu gehen. Pascal verlangt daraufhin von Bianca zu schwören, dass sie nicht mehr mit Oliver schläft. Bianca gibt ihm ihr Wort. Oliver, der für sich und Bianca ein Hotelzimmer gebucht hat, ist schockiert, als ihm Bianca das erklärt. Unterdessen ist Sofia immer noch böse auf Heiko, weil er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Sie schließt sich in ihrem Zimmer ein. Die angetrunkene Ariane reagiert daraufhin panisch, weil sie glaubt, Sofia wolle sich etwas antun. Als Alexander seine Tochter im "Fisch for Fun" zum Essen einlädt wirft Sofia ihm vor, dass Ariane nur wegen seiner Affären zur Alkoholikerin geworden sei.
