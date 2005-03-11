Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 092

TelenovelaStaffel 7Folge 2vom 11.03.2005
Folge 092

Folge 092Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 092

43 Min.Folge vom 11.03.2005Ab 6

Die Verlobung von Pascal und Bianca wird offiziell bekanntgegeben. Pascal provoziert Oliver. Er schmiedet Pläne, gemeinsam mit Bianca auf Gut Wellinghoff wohnen zu wollen und Kinder zu bekommen. Gegenüber Katy triumphiert Pascal, er habe die "Nuss Bianca geknackt". Bianca erfindet Ausflüchte, um nicht mit Pascal schlafen zu müssen. Der heuchelt, sie solle sich so viel Zeit nehmen wie sie brauche. Weil sich Ariane von ihrer Schwiegertochter in spe nicht bedienen lassen möchte, schlägt sie vor, Bianca als ihre zweite Assistentin zu beschäftigen. Bianca jedoch besteht darauf, bis zu ihrer Hochzeit weiterhin in der Küche zu arbeiten. Als Ariane ihren Mann in der Mittagspause mit einer Flasche Champagner im Büro überraschen möchte, erwischt sie ihn in flagranti mit Katy.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen