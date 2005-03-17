Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 096
Während sich Katy und Pascal gemeinsam darüber freuen, dass Ariane die tödliche Medizin genommen hat, findet Sofia ihre Mutter regungslos in ihrem Bett vor. Oliver ruft den Notarzt, und Bianca kümmert sich um Sofia, die unter Schock steht. Auf dem Weg ins Krankenhaus benachrichtigt Oliver Alexander von Arianes Selbstmordversuch. Als Alexander fragt, wie Ariane der Familie so etwas antun konnte, verliert Oliver seine Beherrschung und gibt seinem Vater die Schuld an Arianes seelischem Zustand. Katy kann nur mit Mühe ihre Enttäuschung darüber verbergen, dass Ariane gerettet werden konnte. Sie ändert ihren Plan, eilt ins Krankenhaus und fleht Ariane um Verzeihung an. Doch kaum ist Ariane eingeschlafen, versucht Katy erneut, Alexander zu verführen.
