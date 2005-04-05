Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 107

TelenovelaStaffel 8Folge 2vom 05.04.2005
Folge 107

Folge 107

Bianca - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 107

43 Min.Folge vom 05.04.2005Ab 6

Bianca fühlt sich verlassen, weil Oliver nach Brasilien gehen will und Heiko aus der Wohnung ausgezogen ist. Sie erzählt Tina von ihrer Einsamkeit und davon, dass Pascal ihr letzter Halt sei. Zur selben Zeit wird Pascal von Katy verführt, die ihn drängt, sie endlich zu seiner Assistentin zu ernennen. Oliver und Bianca reden sich gegenseitig ein, dass ihnen ein Neuanfang ohne einander gelingen wird. Seinem Vater rät Oliver, Ariane gegenüber mehr Geduld aufzubringen. Währenddessen beteuert Alexander seiner Frau, dass er sie immer noch liebt. Ariane willigt ein, Alexander zu dem Empfang zu begleiten, bei dem Pascal offiziell Olivers Geschäftsbereiche übergeben werden. Als alle aufbrechen wollen, sitzt Ariane mit verschmierter Schminke sturzbetrunken in ihrem Zimmer.

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

