Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 107
Bianca fühlt sich verlassen, weil Oliver nach Brasilien gehen will und Heiko aus der Wohnung ausgezogen ist. Sie erzählt Tina von ihrer Einsamkeit und davon, dass Pascal ihr letzter Halt sei. Zur selben Zeit wird Pascal von Katy verführt, die ihn drängt, sie endlich zu seiner Assistentin zu ernennen. Oliver und Bianca reden sich gegenseitig ein, dass ihnen ein Neuanfang ohne einander gelingen wird. Seinem Vater rät Oliver, Ariane gegenüber mehr Geduld aufzubringen. Währenddessen beteuert Alexander seiner Frau, dass er sie immer noch liebt. Ariane willigt ein, Alexander zu dem Empfang zu begleiten, bei dem Pascal offiziell Olivers Geschäftsbereiche übergeben werden. Als alle aufbrechen wollen, sitzt Ariane mit verschmierter Schminke sturzbetrunken in ihrem Zimmer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick