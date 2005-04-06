Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 108
Bianca widersteht weiterhin Pascals körperlichen Annäherungsversuchen. Ariane ohrfeigt im betrunkenem Zustand Alexander. Der beherzigt Olivers Rat, mit Ariane geduldig zu sein und bringt sie liebevoll ins Bett. Unterdessen hat Helga auf Eddies Drängen hin zu dem Vater ihres Kindes wieder Kontakt aufgenommen und ihm ein Ultraschallbild geschickt. Bewegt berichtet sie, dass er vor Rührung über das Bild geweint hat. Als Pascal Bianca verführen will, gelingt es Katy durch einen Trick, die beiden davon abzuhalten. Statt dessen verabredet sie sich mit Pascal in der Stadtwohnung und feiert mit ihm seine "Inthronisierung" in der Wellinghoff-Bank. Als sie sich leidenschaftlich küssend auf dem Boden wälzen, platzt Bianca unverhofft herein.
