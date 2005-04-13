Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 113
Folge vom 13.04.2005
Georg stattet Eddie einen "Krankenbesuch" ab, durchschaut aber, dass er seine angebliche Erkältung nur vorgibt. Um Bianca weiterhin pflegen zu können, bittet Eddie seinen Vater um Urlaub. Den wahren Grund hierfür verrät er nicht. Bianca vertraut Eddie an, dass sie Katy und Pascal in flagranti erwischt hat. Erbost stellt Eddy Katy zur Rede. Unterdessen kann Alexander nicht verhindern, dass Pascal Katy als seine persönliche Assistentin einstellt. Bärbel reißt im Fisch for Fun Konstantin auf und verbringt mit ihm eine Nacht in der Hoffnung, Markus dadurch zu vergessen. Der Schuss geht jedoch nach hinten los.
