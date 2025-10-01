Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 2: Strategische Entscheidungen
24 Min.
Im Regen starte ich klitschnass in Tag 2, lasse Italien und Österreich hinter mir und erreiche Deutschland. In München wartet der erste Checkpoint samt Stempel, bevor es durch Hügel und in einen goldenen Sonnenuntergang geht. Tag 3 bringt frühes Grübeln über die Streckenwahl, einen Abstecher nach Tschechien, erneuten Regen und jubelnde Zuschauer am Straßenrand.
