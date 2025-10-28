Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Letzte Kräfte fürs Ziel

JoynStaffel 3Folge 8
Letzte Kräfte fürs Ziel

Letzte Kräfte fürs ZielJetzt kostenlos streamen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 8: Letzte Kräfte fürs Ziel

21 Min.

Zitternd nach nur drei Stunden Schlaf startet Fritz kraftlos in den letzten Abschnitt. Regen, Kälte und Müdigkeit begleiten ihn bis nach Norwegen. Ein kurzer Schlaf gibt neue Energie, dann führt ihn der eiskalte Nordkap-Tunnel unter dem Meer hindurch. Letzte Anstiege fordern alles, doch schließlich erreicht Fritz erschöpft und überglücklich die Weltkugel am Nordkap - das Ziel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Joyn
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Alle 3 Staffeln und Folgen